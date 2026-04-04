O Inhumas perdeu para o Luverdense, por 2 a 1, em sua estreia na Série D. Neste sábado (4), o time goiano foi superado pelo clube mato-grossense no estádio Zico Brandão, pela rodada de abertura do Grupo 3 da competição.\nBady e Hítalo marcaram os gols da vitória do Luverdense. Os dois gols saíram nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, o primeiro aos quatro e o segundo aos 15. Nos acréscimos da etapa final, Marcus Vinicius descontou para o time goiano.\nCom o resultado, todos os clubes goianos que jogaram neste sábado pela 1ª rodada da Série D foram derrotados. Além do Inhumas, Aparecidense e Abecat jogaram. O Camelão perdeu de 2 a 0 para o Gama e a Onça Pintada foi superada pelo Uberlândia por 1 a 0. Todos os clubes foram em Goiás.\nO Inhumas volta a campo no próximo sábado (11). Fora de casa, o Pantera Avinhada desafia o invicto Gama - o time alviverde não perdeu em 2026 e defende invencibilidade de 17 partidas.