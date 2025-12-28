O Inhumas mudou o comando técnico da equipe às vésperas do início do Campeonato Goiano. Cléber Gaúcho, de 51 anos, foi contratado após a direção da Pantera Avinhada demitir Marcelo Martelotte, de 57 anos, e que comandava o clube desde o início da pré-temporada, no dia 1º de dezembro.\n“O Inhumas Esporte Clube informa a saída do técnico Marcelo Martelotte. O clube agradece ao treinador e ao seu auxiliar técnico pelos trinta dias de trabalho. O elenco já se reapresentou e segue trabalhando em busca dos seus objetivos”, informou o Inhumas no sábado (27).\nSegundo o clube, a troca no comando foi na tentativa de encontrar perfil diferente no comando da equipe. Neste domingo (28), o Inhumas confirmou a contratação do técnico Cléber Gaúcho.\nCom reforços e Pajé, Vila Nova dá pontapé inicial na pré-temporada de 2026