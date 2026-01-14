O Inhumas recebe a Abecat nesta quinta-feira (15), às 18h30, no Estádio Zico Brandão, em Inhumas, pela segunda rodada do Campeonato Goiano. As duas equipes estrearam com derrota e buscam reação na competição.\n(Confira ao final do texto onde assistir, ingressos e escalações prováveis.)\nA Pantera, que faz sua estreia em casa, foi derrotada por 1 a 0 pela Anapolina, que voltou à elite após seis anos. Com o resultado, o Inhumas ocupa a terceira posição do Grupo A, sem pontuar, assim como o Goiatuba, quarto colocado, mas com saldo de gols inferior.\nJá a Onça-Pintada, que faz apenas a sua segunda participação na história do Goianão, estreou com derrota em casa, no Estádio Luiz Benedito, em Ouvidor. A equipe perdeu por 2 a 1 para o atual campeão Vila Nova, teve dois jogadores expulsos e ocupa a lanterna do Grupo C.