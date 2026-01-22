Na noite desta quinta-feira (22), a partir das 19h30, Inhumas e Anápolis se enfrentam pela 4ª rodada do Campeonato Goiano, no Estádio Zico Brandão. Ainda sem vencer e com apenas um ponto conquistado até o momento, os times duelam na tentativa de se afastar das últimas colocações da tabela de classificação.\nNas três primeiras rodadas do Goianão, o Inhumas perdeu para Anapolina (1 a 0) e Abecat (1 a 0), antes de somar um ponto ao empatar com a Aparecidense (1 a 1). Com o pior ataque da competição até o momento, a Pantera precisa se recuperar o mais rápido possível para não cair para a lanterna.\nO Anápolis vive campanha decepcionante. Atual vice-campeão, o Galo da Comarca perdeu para o Atlético-GO (2 a 0) na estreia, empatou com o debutante Centro Oeste (1 a 1) e foi derrotado pelo Vila Nova (3 a 1) na reedição da final do ano passado. É verdade que os dois reveses foram contra duas das equipes mais fortes do torneio, mas o alerta está ligado.