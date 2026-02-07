O Goiás entra em campo neste sábado (7) e enfrentará o Inhumas em jogo decisivo para os objetivos das equipes no Campeonato Goiano. A partida será disputada a partir das 16 horas, no estádio Zico Brandão, pela 8ª e última rodada da fase de classificação do Goianão.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nPara o Goiás, a meta é concluir a 1ª fase na liderança geral e somar o máximo de pontos para abrir vantagem para tentar obter mando de campo em uma eventual classificação à semifinal - o clube já tem o mando confirmado nas quartas de final.\nO time esmeraldino vai finalizar a 1ª fase como líder se vencer. Se empatar, fica em 1º caso o Vila Nova não ganhe seu jogo. Se perder, tem que torcer para o Tigre não ganhar ou Jataiense não golear e Atlético-GO não vencer por goleada.