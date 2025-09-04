A oscilação do Goiás no início do 2º turno mexeu com o aproveitamento da equipe, que lidera a Série B, mas não vive seu melhor momento em relação aos resultados. O time esmeraldino teve a 5ª maior diferença de aproveitamento em comparação com os desempenhos dos 20 clubes da Série B na virada de turnos.\nA equipe esmeraldina terminou o 1º turno com 64,9% de aproveitamento. Após cinco jogos no returno, o desempenho do Goiás é de 46,7%. A diferença de 18,2 pontos porcentuais, entre os aproveitamentos, é a 5ª maior entre os 20 times da competição nacional.\nO clube goiano só não teve diferença maior que Remo (19,3), Volta Redonda (23,5), Paysandu (28,4) e Novorizontino (46,3).\nA campanha do Goiás no 2º turno é de duas vitórias, um empate e duas derrotas, com 7 pontos. Na classificação do returno, o time esmeraldino ocupa a 11ª colocação, atrás dos rivais Vila Nova (10º), que tem a mesma pontuação, mas melhor saldo, e Atlético-GO (7º), que conquistou 8 pontos.