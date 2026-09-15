O caso de injúria racial contra o goleiro Paulo Vitor, do Atlético-GO, virou julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e o tribunal multou o Juventude em R$ 40 mil na última segunda-feira (14).\nDurante partida disputada no dia 5 de setembro, em Caxias do Sul (RS), um torcedor, que não foi identificado, teria dito “joga a bola, macaco” para o goleiro Paulo Vitor, do Dragão. A frase foi relatada na súmula produzida pelo árbitro Ramon Abatti Abel.\n“A presunção de veracidade não é absoluta, mas não consta nenhum outro documento capaz de afastar o caso. É uma questão recorrente no nosso futebol e na sociedade, infelizmente. A gente reitera o pedido de condenação do Juventude”, disse o procurador Victor Angelim durante o julgamento.\nO Juventude foi denunciado e punido com base no artigo 243-G, § 2º do CBJD. “A pena de multa prevista neste artigo poderá ser aplicada à entidade de prática desportiva cuja torcida praticar os atos discriminatórios nele tipificados, e os torcedores identificados ficarão proibidos de ingressar na respectiva praça esportiva pelo prazo mínimo de setecentos e vinte dias.”