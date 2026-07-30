Uma nova corrida de rua vai entrar no calendário dos corredores goianienses. É a Deu Match Run, uma realização da TV Anhanguera, criada como um evento que reúne esporte, saúde, entretenimento e convivência. A prova será no próximo dia 29 de agosto e oferece uma experiência nova para os atletas.\nSe inscreva na Deu Match Run\nUma das modalidades que mais crescem no Brasil, a corrida se tornou um espaço de convivência, amizade e socialização, aspecto que a Deu Match Run pretende destacar com a realização de um evento para todos os níveis de corredores\nCom largada prevista para as 18 horas, do Stand de Vendas da FGR Incorporações, na Vila Jardim Vitória, em Goiânia, a prova oferece percursos de 3, 5 e 10 quilômetros, permitindo a participação tanto de quem está iniciando na corrida quanto de atletas mais experientes em busca de novos desafios.