As inscrições para a seletiva para a 33ª Caminhada Ecológica já estão abertas e se estendem até o dia 25 de maio. Logo depois, nos dias 30 e 31 de maio, os atletas inscritos disputam, na pista do Parque Macambira Anicuns (Setor Faiçalville), as 30 vagas para mais uma edição do projeto, agendada para ser realizada entre os dias 20 e 25 de julho, com largada em Trindade e chegada em Aruanã.\nA Caminhada Ecológica é realizada pelo jornal O POPULAR e pelo Grupo Jaime Câmara (GJC), contando com apoio de patrocinadores, órgãos públicos de segurança, meio ambiente e esporte, prefeituras de 11 municípios percorridos pelos atletas durante cinco dias até o Rio Araguaia, docentes, comunidade científica e voluntários.\nPara a seletiva, a inscrição é gratuita. O atleta candidato precisa acessar o site da prova para se inscrever - caminhadaeco.com.br. Nele, estão o regulamento, as instruções e o Termo de Responsabilidade, que deve ser assinado pelo inscrito para participação na seletiva.