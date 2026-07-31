Desde que chegou ao Atlético-GO, há menos de um mês, e mesmo com pouco tempo de trabalho, o técnico Roger Silva, de 41 anos, obteve resultados positivos em quatro jogos (três vitórias e um empate) e começa a criar na torcida atleticana a expectativa de brigar pelo acesso à Série A. Roger Silva se destacou na Série C com dois acessos, mas só agora melhora os números dele na Série B. Ele acredita no acesso, confia no elenco, elogia Goiânia, avalia que os técnicos brasileiros ainda têm mercado e enche o peito de coragem e afeto para falar da filha, Giulia Rodrigues. Ela é deficiente visual, cursa o 6º período de Psicologia na Pontifícia Universidade de Campinas (PUC-Campinas). Roger e a mulher, Elizabeth Silva, também são pais de Nicolas, acadêmico do 1º período de Psicologia. O técnico não sabe se os filhos poderão trabalhar no futebol, mas ele abraça a causa da filha e dos cegos. A ideia dele é criar uma ONG voltada aos deficientes visuais e às famílias. Segundo ele, esse projeto “está no coração”.