Internacional e Atlético-MG empataram em 0 a 0, no Beira-Rio, em um jogo marcado pela participação do VAR para corrigir decisões cruciais tomadas em campo.\nO zagueiro Victor Hugo, do Atlético-MG, foi expulso aos 16 minutos de jogo.\nO Galo teve um pênalti anulado no primeiro tempo, após o VAR checar que Rony não foi puxado/empurrado na área.\nUm cartão vermelho para Alan Patrick, do Inter, foi retirado no segundo tempo.\nEm campo, o árbitro foi Alex Gomes Stefano. No VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga. Os dois são do quadro do Rio.\nCOMO FICA A SITUAÇÃO DELES\nOs dois times seguem na segunda metade da tabela, ainda sem respirar tranquilamente em relação ao rebaixamento. O Inter tem agora 36 pontos, em 15º. O Galo, 37 pontos, em 13º.\nDe todo modo, a derrota do Vitória para o Cruzeiro e o empate entre Santos e Fortaleza foi boa notícia para os dois times.