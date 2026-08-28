Internacional e Grêmio fizeram um clássico com disputas fortes de bola, discussões e polêmica de arbitragem, mas não balançaram as redes e empataram por 0 a 0, no Beira-Rio, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.\nCom a vaga em aberto, as equipes farão a partida de volta na próxima quinta-feira (3), às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Quem avançar enfrentará Cruzeiro ou Atlético-MG na semifinal — o jogo da ida no clássico mineiro também terminou em empate.\nO Grenal desta quinta-feira (27) ficou marcado por uma polêmica com Carlos Vinícius. Na reta final do primeiro tempo, o atacante do Grêmio acertou uma cotovelada na cabeça de Bruno Gomes e, ao cair, raspou com as travas da chuteira no rosto do defensor do Inter, que ficou no gramado. Carlos Vinícius já tinha amarelo, e os jogadores do Colorado pediram o segundo cartão — o árbitro Ramon Abatti Abel não deu, e o VAR não recomendou revisão. Na saída para o intervalo, Mercado cobrou a CBF e detonou a arbitragem da partida, que terminou com 43 faltas no total.