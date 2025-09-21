De virada, o Grêmio venceu o Inter por 3 a 2 no clássico gaúcho deste domingo (21), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Beira-Rio.\nCarlos Vinicius e André Henrique, ambos de cabeça, e Alysson, no segundo tempo, anotaram para o Tricolor. Alan Patrick, duas vezes de pênalti, marcou os gols do Inter. No último minuto, Alan Patrick teve a chance de fazer o terceiro de pênalti, mas mandou na trave.\nO zagueiro Noriega, envolvido nos pênaltis marcados, chorou após a marcação da segunda penalidade. Os lances aconteceram com 18 e 48 minutos da etapa inicial.\nAlém da atuação do VAR nos pênaltis, o árbitro de vídeo também apareceu para a expulsão de Arthur. O volante gremista pisou em Carbonero e havia levado apenas amarelo, mas a cor mudou após análise do árbitro.\nFora das copas, as equipes gaúchas têm apenas o Brasileiro na temporada. O Grêmio volta a campo já no meio da semana, contra o Botafogo, enquanto o Inter pega o Juventude no próximo sábado.