A Fifa anunciou nesta quarta-feira (10) as datas dos cinco jogos da Copa Intercontinental, que começa no domingo e tem final programada apenas para o dia 17 de dezembro.\nPyramids e Auckand City se enfrentam daqui quatro dias, às 15h (de Brasília), pelo "jogo 1" da competição, no Estádio 30 de Junho, no Cairo (EGY). Os dois times são os atuais campeões da Champions dos respectivos continentes - África e Oceania.\nO vencedor deste duelo volta a campo no dia 23 de setembro para encarar o Al Ahli, campeão da Champions asiática. O confronto acontecerá no King Abdullah Sports City Stadium, em Jidá, na Arábia Saudita.\nNa sequência, o Intercontinental fará uma "pausa" até 10 de dezembro, quando acontecerá o Dérbi das Américas. Em local ainda a ser definido, o Cruz Azul (México), campeão da Copa dos Campeões da Concacaf, enfrentará o campeão da Libertadores 2025.