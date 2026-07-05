O interino Renan Brito havia conquistado bons resultados nos dois jogos à frente do Atlético-GO, mas a goleada (3 a 0) imposta pelo Novorizontino-SP, neste sábado (4), foi um resultado inesperado e que deve acelerar a troca de comando no clube.\nNos últimos dias, Renan Brito foi efetivado na comissão técnica do Dragão e trabalhou ao lado do outro auxiliar, Luciano Deitos, para ajustar o time. Porém, tudo deu errado na avaliação do ex-goleiro e interino do Atlético-GO.\n"Faltou combate em todos os setores. Foi um jogo muito ruim e não merecemos a vitória", resumiu o interino, que vinha de empate (1 a 1) diante do Sport, e vitória (2 a 0) sobre a Ponte Preta, nesta Série B.\nRenan Brito não conseguiu ajustar uma formação para oferecer resistência ao Novorizontino, comandado pelo técnico Enderson Moreira - ele dirigiu Renan, que era goleiro no Goiás. "Foi um jogo bem ruim. Nosso time não conseguiu machucar o Novorizontino. Nosso time foi muito previsível."