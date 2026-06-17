Enquanto aguarda a contratação do novo técnico para o lugar de Eduardo Souza, o treinador interino do Atlético-GO, Renan Brito, dá pistas de que não vai alterar a postura tática ajustada pelo último comandante do Dragão. O time se prepara para um jogo difícil contra o Sport, que soma 24 pontos e está na faixa que envolve acesso da Série B, além de atuar em casa, na Ilha do Retiro, no Recife.As duas equipes rubro-negras jogam na noite da próxima quinta-feira (18), às 21 horas, em momentos distintos na competição. O Leão da Ilha faz campanha que o credencia a se manter na briga pela parte alta da tabela, e o Dragão não consegue sequer entrar e permanecer entre os dez melhores.O Atlético-GO terá dois importantes desfalques, por suspensão, no Recife: o goleiro Paulo Vitor e o goleador Gustavo Coutinho, autor de seis gols nesta Série B. Tudo indica que Paulo Henrique, de 32 anos, seja o goleiro, enquanto Marrony deve fazer o papel de “falso 9” no ataque. O goleiro Paulo Henrique foi um dos reservas de Renan Brito nos tempos de Goiás.A formatação tática de Renan Brito não foge ao 4-3-3, com outra novidade desde o início do jogo – o volante Leandro Vilela na vaga de Matheus Índio, criticado e substituído no empate (3 a 3) com o CRB.Renan Brito e o auxiliar técnico permanente do Atlético-GO, Luciano Deitos, estão à frente dos treinos do elenco desde domingo (14), quando Eduardo Souza não foi ao CT do Dragão comandar o treino de reapresentação do elenco, após empate de 3 a 3 com o CRB. Eduardo Souza já estava de saída do clube.Assistente de Eduardo Souza no Atlético-GO desde a demissão de Rafael Lacerda no dia 7 de abril, após derrota (2 a 0) no primeiro jogo da final do Estadual, diante do Goiás, Renan Brito comandou os treinos do elenco atleticano antes do jogo com o Gazin Porto Velho-RO, em Porto Velho. O ex-goleiro havia comandado, em três jogos do Goianão, a Aparecidense, mas decidiu se desligar no início da competição. Agora, prepara o time do Atlético-GO para jogar no Recife.Nesta terça-feira (16), Luciano Deitos dirigiu o time sub-20 do Atlético-GO na derrota (1 a 0) para o Goiás na Série B do Brasileiro Sub-20. Ambos vão dirigir o último treino, nesta quarta-feira (17), antes do jogo na Ilha do Retiro.