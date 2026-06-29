O Atlético-GO deu resposta às partidas nas quais poderia ter vencido nas últimas rodadas da Série B e à torcida atleticana, que anda desconfiada e desanimada com a campanha do clube. O Dragão não foi brilhante, caiu de produção em parte do jogo, mas venceu por 2 a 0 a Ponte Preta, neste domingo (28), no Estádio Antônio Accioly, pela 15ª rodada.\nO bom resultado quebra o jejum de dois meses do Dragão sem vencer no estádio Antônio Accioly. A última vitória da equipe atleticana em casa, antes do confronto contra a Ponte Preta, tinha sido no dia 26 de abril, quando fez 2 a 1 sobre o Avaí, pela 6ª rodada da Série B.\nPara voltar a vencer como mandante, o Atlético-GO contou com tarde inspirada do goleador Gustavo Coutinho. Agora artilheiro do clube na temporada ao lado de Léo Jacó, com oito gols, o camisa 9 marcou os dois gols do Dragão sobre a Ponte Preta. Primeiro de pênalti e depois com chute colocado.