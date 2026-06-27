O Atlético-GO será dirigido pela segunda vez na Série B pelo interino Renan Brito, de 41 anos e que chegou ao clube em março para trabalhar como auxiliar. Renan Brito preparou o time para o jogo contra a Ponte Preta no próximo domingo (28), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly.\nMesmo que o adversário esteja em crise, o trabalho de gestão de Renan tem sido no sentido de dar confiança ao elenco, além de transformar as chances criadas nos jogos em gols e vitórias. "É ter o equilíbrio", disse o técnico. O Dragão precisa voltar a ganhar na Série B para subir na tabela.\n"O objetivo é ter o equilíbrio, se portar bem dentro como fora de casa, algo que vem incomodando tanto os torcedores como nós, também. Em alguns momentos, não conseguimos transformar os gols em vantagem. Na minha avaliação, nós temos feito bons jogos. Temos de conquistar vitórias, confirmar o rendimento com a vitória, que é o que interessa no final", destacou o treinador, responsável pela pelo time no empate (1 a 1) com o Sport, no Recife.