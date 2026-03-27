O Atlético-GO venceu o Anápolis por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (26), na 1ª rodada da Copa Centro-Oeste. No jogo disputado no estádio Antônio Accioly, o time rubro-negro foi comandado pelo auxiliar técnico e interino, Renan Brito. Para ele, os jogadores mostraram empenho, mesmo que alguns deles não estejam regularmente atuando.\nAlém disso, Renan Brito lembrou que a formação usada teve somente dois treinos e utilizou sete jovens oriundos da base: Jampierre, Lira, Gustavo Daniel, GH, Klebert, Nathan e Gabriel Pae.\nPara o interino, o jogo serviu para tentar passar os "conceitos inegociáveis" do técnico Eduardo Souza. Basicamente, atacar de forma organizada, ter competitividade, pressionar no campo adversário e buscar o gol.\n"Sempre é especial estar à frente de uma equipe. Foram poucos treinos. Tentamos passar e empregar aquilo que para o Eduardo (Souza) é imprescindível. No jogo de hoje (quinta-feira), mais do que o resultado, o importante é que dá um ambiente positivo para trabalhar. Usamos alguns nomes que não foram aproveitados antes. Eles deram uma resposta positiva", destacou o interino.