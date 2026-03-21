Técnico interino do Vila Nova, Ariel Mamede considerou injusto o empate do Tigre com o CRB por 2 a 2 neste sábado (21), principalmente pela atuação da equipe no segundo tempo, quando buscou a virada. O treinador ainda criticou a expulsão direta de Pedro Romano.\n“Resultado injusto. Mesmo com um homem a menos, acho que eles não tiveram grandes chances de gol. Em uma bola de bate e rebate, em um rebote, eles conseguiram fazer o gol. Agora, assim, eu não vou ficar aqui falando de arbitragem, mas serve para reflexão. Foram 11 minutos até a expulsão. Beleza, dá para falar de imprudência, cartão amarelo, mas expulsão direta, sem nem ter avaliação do VAR. Acho que foi um pecado nesse sentido. Acho que vale a pena olhar”, disse o treinador.\nVila Nova empata com CRB no OBA na estreia na Série B\n“Nosso time teve uma postura, desde o início, que era o que a gente queria em casa: marcar mais alto, ser organizado, tentar se impor. Conseguimos isso por alguns minutos. Tomamos um gol em um momento em que a gente não estava mal no jogo. Uma bola de retorno, nossa defesa sai, fica para trás… coisas que acontecem em circunstâncias de jogo, gol deles. A partir daí, naturalmente, a gente perde um pouco do controle, mas eu vejo que, pela postura que nós tivemos hoje, nós merecíamos a vitória”, completou.