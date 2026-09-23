O Internacional anunciou a contratação do técnico Eduardo Baptista, que estava no Criciúma. O contrato será válido até o fim do Brasileiro. O treinador chega para o cargo que pertencia a Paulo Pezzolano, demitido na noite do último domingo.\nO novo treinador chega com a missão de salvar o Inter do segundo rebaixamento em sua história. O Colorado é o 18° colocado do Brasileiro, com 28 pontos, três a menos que o Vasco, primeiro time fora do Z4.\nBaptista estava no Criciúma, na Série B. Ele deixa o clube em meio às críticas da torcida, uma vez que o time era o líder da Série B em rodadas passadas, mas somou somente duas vitórias nos últimos 10 jogos e agora é o sexto colocado.\nNesta terça-feira (22), ele havia negado conversas com o Internacional. O treinador foi vaiado após a derrota do Criciúma para o Operário-PR, em casa.