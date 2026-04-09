Internamente a sequência invicta do Goiás é pouco falada, revelou o lateral direito Rodrigues. O time goiano não perdeu em 2026 e soma 20 jogos invicto na temporada. A intenção de “ignorar” o período de invencibilidade é, segundo o jogador, para virar o clima de ‘oba-oba’.\n“Internamente não falamos sobre isso (a sequência invicta), não é nosso foco principal. É importante, traz confiança trabalhar em cima de vitórias. O máximo que conseguimos estender a sequência será melhor, mas não é nosso objetivo. É um fator a mais, só que internamente não falamos sobre isso para não virar ‘oba-oba’ desnecessário”, contou Rodrigo Soares.\nA atual sequência invicta é a quinta maior na história do Goiás, ao lado dos recordes de 1994 e 1995. Em 2026, são 12 vitórias e oito empates.\nRodrigo Soares também revelou que foi pego de surpresa com a titularidade contra o Criciúma, na 3ª rodada. Diego Caito jogaria como titular, mas passou mal na véspera do jogo (no domingo, 5) e precisou passar por uma cirurgia para tratar um quadro de apendicite. O jogador de 21 anos vai perder pelo menos os próximos cinco jogos na temporada.