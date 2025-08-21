Desde sábado (16) passado, após a vitória de 2 a 0 no clássico contra o Goiás, o torcedor do Vila Nova vive a expectativa em torno do assunto abordado pelo presidente Hugo Jorge Bravo que disse que a equipe colorada pode “mudar de patamar” com a possibilidade de uma parceria que investiria no clube goiano.\nNesta quinta-feira (21), o nome do cantor Gusttavo Lima foi ventilado como possível parceiro do Vila Nova. A informação foi divulgada pela Rádio Bandeirantes. O POPULAR apurou junto à direção colorada que ocorreram conversas com o cantor, mas que ele estaria ligado a um grupo que analisa a possibilidade de fazer investimentos no Vila Nova.\nEssa relação começou em maio, no jogo da volta da 3ª fase da Copa do Brasil entre Vila Nova e Cruzeiro. Gusttavo Lima é torcedor do time mineiro.\n“Já pensou? Eu gostei de verdade, gostei muito do que eu vi, gosto muito do estilo que o Vila leva. Um futebol, um clube enxuto, que tem muito amor no coração e muita garra. Você vê que a torcida do Vila é muito fiel”, falou Gusttavo Lima à TV Serra Dourada, após ser questionado sobre a possibilidade de fazer investimentos no Vila Nova.