Em mais um jogo emocionante e muito disputado do Mundial de Vôlei, Itália e Turquia se enfrentaram na manhã deste domingo (7), em Bancoc (Tailândia), para decidir quem ficaria com o título. O ouro ficou com as italianas, que fecharam o jogo no tie-break.\nÉ o segundo título da Itália, que já havia conquistado o ouro em 2002. A Turquia, que nunca havia chegado nem ao quarto lugar, subiu pela primeira vez ao pódio.\nCom a vitória, a Itália mantém a sua longa invencibilidade, que agora chega a 36 jogos. A última derrota da equipe foi em 1° de junho do ano passado, na Liga das Nações, quando foi batida pelo Brasil.\nO primeiro set do jogo que valia o ouro já foi disputadíssimo, e a Itália venceu por 25 a 23. A Turquia se recuperou bem e deu um show no segundo: 25 a 13.\nO terceiro, acirrado como o primeiro, voltou a ser da Itália, que precisou fazer 26 pontos para conseguir superar as turcas.