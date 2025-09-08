A Itália superou dois gols contra, venceu Israel de virada por 5 a 4 com gol dramático no fim e embolou de vez a tabela do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O duelo teve mando israelense, mas foi disputado na Hungria diante dos conflitos no Oriente Médio.\nA equipe de Gennaro Gattuso vencia por 4 a 2 até os 40 minutos da etapa final, mas sofreu o empate em um intervalo de três minutos.\nTonali, no entanto, apareceu e foi o herói italiano. O meio-campista acertou um chute de fora da área e decretou a vitória de sua seleção, que assumiu a vice-liderança da chave.\nA Noruega está no topo da tabela e tem, por enquanto, a vaga garantida no Mundial a quatro rodadas do fim. A Itália, no momento, está indo para a repescagem - Israel tem os mesmos 9 pontos dos tetracampeões mundiais, mas um jogo a mais.