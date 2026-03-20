O italiano Francesco “Pecco” Bagnaia, piloto da Ducati e bicampeão da MotoGP em 2022 e 2023, afirmou que é um prazer estar em Goiânia e que espera as arquibancadas cheias no evento deste final de semana. Além disso, ele comentou a respeito da possibilidade de chuva no Autódromo Internacional Ayrton Senna.\n“É um prazer estar aqui em Goiânia, é um lugar novo para todo mundo e parece ótimo. Ontem (quarta, 18) demos uma volta pela cidade para conhecer um pouco e parece ótima”, comentou.\nItaliano, formado pela Academia VR46 e reconhecido por sua pilotagem técnica e consistente, Bagnaia é hoje uma das principais referências da categoria.\nO piloto atendeu público e imprensa, na manhã desta quinta-feira (19), e projetou a 2ª etapa da MotoGP de 2026, que será disputada na capital goiana, e a possibilidade de chuva.