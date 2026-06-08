O tenista goiano Luis Augusto Queiroz Miguel, o Guto Miguel, se tornou nesta segunda-feira (8) o primeiro brasileiro desde João Fonseca a ocupar o posto de número 1 do mundo na categoria júnior (sub-18). Nesta segunda-feira (8), a Federação Internacional de Tênis (tradução de ITF, da sigla em inglês) atualizou a lista após Roland Garros e confirmou o atleta goiano no topo do ranking.\nO atleta goiano chegou aos 3.236,75 pontos após o título no saibro francês. Guto Miguel ultrapassou o alemão Jamie Mackenzie, o francês Yannick Alexandrescu e o húngaro Ivan Ivanov para assumir o primeiro lugar no ranking da ITF.\nGuto Miguel se tornou oficialmente o quarto brasileiro a alcançar o topo do ranking júnior da ITF. O goiano é o primeiro desde João Fonseca, em 2023. Antes, Tiago Fernandes (2010) e Orlando Luz (2015) também registraram o feito.