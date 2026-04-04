Único representante goiano na Série C, o Anápolis inicia neste domingo (5) sua 10ª participação na competição nacional. O Galo da Comarca jogará em Itu (SP), no estádio Novelli Júnior, diante do Ituano, um dos clubes de tradição e duas vezes campeão do torneio. O jogo começa às 17 horas.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nNo ano passado, Anápolis e Ituano se enfrentaram na rodada de abertura. O time paulista venceu por 1 a 0. O Galo da Comarca teve algumas dificuldades na temporada 2025, mas conseguiu bater a meta traçada, que era a permanência A equipe goiana ficou no 15º lugar (23 pontos), pouco acima da zona do rebaixamento.\nNa atual temporada, o Anápolis planeja se manter na Terceirona, mas com um propósito mais ousado. "Queremos fazer uma campanha melhor do que no ano passado. É fazer uma Série C dentro da nossa expectativa, tranquila, de meio de tabela para cima", previu o diretor de futebol Warditon Dutra.