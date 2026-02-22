O atacante Jajá publicou uma mensagem se despedindo do Goiás em seu perfil no Instagram horas depois de disputar a partida de ida da semifinal do Campeonato Goiano contra a Anapolina, neste sábado (21). O jogador marcou um gol, o primeiro do clube esmeraldino, no empate por 2 a 2. O gol saiu aos 30 segundo de jogo. O destino de Jajá, de 27 anos, deve ser o Remo, mas o clube ainda não anunciou a contratação.\nNa mensagem publicada por Jajá, o atacante se refere a uma valorização que recebeu para estar no novo clube, que não cita na mensagem, mas coloca um emoji de leão.\n"Agradeço ao Goiás pelo período que estive aqui. Honrei a camisa até o último minuto!\nEstou saindo nessa reta final do Estadual, porém na torcida pelos meus companheiros. Agora vou escrever uma nova historia. Lutei muito pra chegar e estou feliz pela valorização que me deram nesse momento. Há 3 meses estou esperando o desfecho positivo dessa minha ida ao novo clube. Hoje conseguimos! Não distorçam minhas palavras. Esse é o caminho que escolhi seguir", escreveu Jajá.