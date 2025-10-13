Mesmo a seleção tendo feito na goleada por 5 a 0 contra a Coreia do Sul a melhor apresentação sob seu comando, Carlo Ancelotti ainda prevê mais alguns testes no time titular para a partida desta terça-feira (14), contra o Japão.\nSegundo o técnico, a intenção é seguir com a observação de nomes que podem compor a equipe na Copa do Mundo de 2026 até os amistosos de novembro, contra seleções africanas, com uma lista já mais próxima da definitiva nas últimas partidas preparatórias pré-Mundial, em março, contra times europeus.\nLeia também\n+Goiás negocia com o técnico Fábio Carille, mas mantém Hélio dos Anjos no radar\nNo segundo compromisso da atual Data Fifa na Ásia, o Brasil encara o Japão, às 7h30 (horário de Brasília), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, defendendo uma invencibilidade histórica —são 13 encontros entre as duas seleções principais até aqui, com 11 vitórias da seleção brasileira e dois empates.