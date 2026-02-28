Jataiense e Abecat garantiram vagas na Série D de 2027. Neste sábado (28), os clubes venceram Crac e Anápolis, nos jogos da volta dos playoffs pelo 5º lugar e vão disputar a “final” para definir quem será o 5º colocado do Campeonato Goiano.\nNo Arapucão, a Jataiense voltou a vencer o Crac. Mateus Goiano fez o gol vitória de 1 a 0 sobre o Leão do Sul, que já havia perdido o jogo de ida por 2 a 1.\nNo estádio Luiz Benedito, o Anápolis ganhou de 4 a 2 da Abecat no tempo regulamentar. No jogo de ida, a equipe de Ouvidor fez 2 a 0. Com a igualdade em pontos e saldo de gols, a disputa foi para os pênaltis.\nNas penalidades, a Abecat fez 4 a 1 no Anápolis e garantiu vaga na Série D de 2027. O terceiro representante do futebol goiano na 4ª Divisão do Campeonato Brasileiro é a Anapolina.\nAbecat e Jataiense agora vão se enfrentar na “final” para definir o 5º colocado do Goianão. O jogo de ida será na quarta-feira (4), a partir das 19 horas no estádio Luiz Benedito. A volta será no dia 8 de março, no estádio Arapucão, a partir das 16 horas.