A Jataiense goleou a Anapolina por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (28), no Estádio Arapucão. Com o resultado, a Raposa ultrapassa a Rubra na tabela e praticamente carimba a vaga no mata-mata do Campeonato Goiano. Bruninho abriu o placar ainda na primeira etapa, enquanto Richard e Assis completaram a goleada no segundo tempo.\nO time de Jataí voltou a vencer após a derrota na última rodada para a Abecat por 2 a 0 e contou com uma atuação de destaque de Assis, que participou diretamente dos três gols da partida, com duas assistências e um gol marcado.\nCom o triunfo, a Jataiense chega momentaneamente à 5ª colocação, com 11 pontos, e só não está classificada porque o Centro-Oeste, primeiro time fora da zona de classificação, entra em campo nesta quinta-feira (29).\nA equipe de Nerópolis ainda teria chance de ultrapassar a Raposa apenas em uma combinação improvável de resultados. Em caso de empate do Centro-Oeste, a Jataiense garante a vaga de forma antecipada.