A Jataiense venceu a primeira partida no Goianão 2026 em tarde inspirada do lateral direito Maurício, que marcou duas vezes e se tornou o artilheiro isolado do Estadual com três gols. No estádio Jaime Guerra, a Raposa do Sudoeste fez 3 a 0 no Centro Oeste - o meia Assis também fez um para a equipe de Jataí.\nA goleada da Jataiense começou aos oito minutos. Depois de cobrança de escanteio e bate rebate dentro da área, a bola sobrou para o lateral direito Maurício que chutou forte. A bola bateu no travessão, voltou nas costas do goleiro Murillo e entrou nas redes do Centro Oeste.\nNos acréscimos do primeiro tempo, a Jataiense ampliou. Após troca de passes, a bola chegou ao campo de ataque e o meia Assis bateu de chapa para marcar um belo gol no estádio Jaime Guerra.\nA tarde era do lateral direito Maurício. Aos 23 minutos, depois de cruzamento na área, o jogador disputou a bola com a defesa do Centro Oeste e cabeceou sem chances para o goleiro Murillo: 3 a 0 para a Raposa do Sudoeste.