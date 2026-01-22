O Atlético-GO teve atuação péssima, foi irreconhecível em campo e acabou se tornando presa fácil para a Jataiense, na noite desta quarta-feira (21), em Jataí, no Estádio Arapucão. A Raposa do Sudoeste ganhou da equipe atleticana, até então invicta no Estadual, por 3 a 1, pela 4ª rodada do Campeonato Goiano.\nA Jataiense mostrou que a invencibilidade e a boa campanha na 1ª fase do Estadual não são casuais. O Dragão não mostrou nada de positivo, perdeu feio e ainda ouviu a torcida local gritar "olé, olé".\nA Jataiense chega a oito pontos e caminha firme para a conquista de vaga à próxima fase. O volante Vitinho, o meia Dyeson e o atacante Richard fizeram os três gols da vitória alviverde, enquanto Guilherme Romão descontou para o Atlético-GO, que chega pressionado ao clássico do próximo domingo (25), diante do Vila Nova.