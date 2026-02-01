A Jataiense venceu o Inhumas por 1 a 0 na manhã deste domingo (1º), no Estádio Arapucão, pela 7ª rodada do Campeonato Goiano. Já classificada, a Raposa ampliou sua pontuação na tabela e complicou ainda mais a situação da Pantera, que segue na lanterna da competição. Bruninho marcou o único gol do jogo de pênalti.\nCom a segunda vitória consecutiva, a Jataiense chega aos 14 pontos e ocupa momentaneamente a 3ª colocação. A única equipe que ainda pode ultrapassá-la na rodada é a Abecat, que pode alcançar 15 pontos caso vença seu compromisso.\nO Inhumas, por sua vez, ainda não venceu na competição e soma apenas dois pontos. Para seguir com chances de escapar do rebaixamento direto, o time precisará torcer por tropeços de Centro Oeste, Goiatuba e Aparecidense, que ainda entram em campo na rodada, para ter chances na última rodada em casa contra o Goiás, um dos líderes do campeonato, sendo obrigado a vencer.