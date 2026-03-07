Neste domingo (8), às 16 horas, a Jataiense recebe a Abecat pelo jogo de volta da decisão do 5º lugar do Goianão 2026. No primeiro confronto, disputado na última quarta-feira (4), em Ouvidor, a Onça Pintada venceu a Raposa de virada por 2 a 1 e agora joga por um empate para garantir a colocação, que pode render uma vaga na Copa do Brasil de 2027. As duas equipes já estão classificadas para a Série D do Campeonato Brasileiro do próximo ano.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preços dos ingressos)\nComo o critério considera a soma dos pontos nos dois jogos, a Abecat chegou a três pontos com a vitória no primeiro duelo. Em caso de empate, a equipe chegará a quatro, contra apenas um da Jataiense, garantindo a 5ª colocação.\nCircuito Mulher Unimed: veja como será a entrega de kits