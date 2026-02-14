A Jataiense recebe a Anapolina neste domingo (15), às 16 horas, no Estádio Arapucão, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Goiano. Após o empate em 1 a 1 na partida de ida, quem vencer garante vaga nas semifinais. Em caso de novo empate por qualquer placar, a decisão será nos pênaltis.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preços dos ingressos)\nNo Estádio Jonas Duarte, na ida, a Anapolina dominou o primeiro tempo e abriu o placar com Wadson. Na etapa final, a Jataiense equilibrou as ações, aproveitou a queda de ritmo da Rubra e, após um belo lançamento, Assis empatou a partida, marcando seu quarto gol na competição e deixando a decisão para o confronto no Arapucão.\nDo lado da Raposa, o técnico Gian Rodrigues deve repetir a formação, já que não tem desfalques para o duelo. Já a Rubra, que terá apenas o segundo jogo com Alan George no comando, também deve manter a base da equipe.