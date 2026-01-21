Jataiense e Atlético-GO estão entre as quatro equipes que ainda não perderam na 1ª fase do Campeonato Goiano. No momento em que a competição chega à metade da etapa inicial, os dois times se enfrentam na noite desta quarta-feira (21) em Jataí, às 19h30, no Estádio Arapucão, com a intenção de manter a invencibilidade e encaminhar a vaga às quartas de final.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, preço de ingressos e escalações)\nO Dragão é vice-líder (7 pontos) e pode chegar à liderança. Para isso, terá de vencer a Raposa do Sudoeste (5 pontos) e o Vila Nova (9 pontos) perder da Aparecidense na quinta-feira (22). A Jataiense, embalada pela goleada (3 a 0) sobre o Centro-Oeste, fica numa posição confortável se bater o time atleticano.\nEntre os rubro-negros, restam lamentações pelo gol sofrido nos segundos finais do clássico de domingo (18), para o Goiás. O técnico Rafael Lacerda trabalhou para que isso não atrapalhasse o time. Depois do jogo em Jataí, o Dragão terá o clássico contra o Vila Nova, domingo (25).