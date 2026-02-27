Nesse sábado (28), serão disputados os jogos de volta das semifinais dos playoffs do 5º ao 8º colocados do Cameponato Goiano, que definem os dois últimos classificados para a Série D do Brasileiro de 2027. A Jataiense recebe o Crac, enquanto a Abecat enfrenta o Anápolis. Os dois classificados farão uma final para decidir quem será o 5º do Estadual.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preços dos ingressos)\nEm Jataí, a bola rola às 16h para Jataiense e Crac, no Estádio Arapucão. O primeiro jogo foi vencido pela Raposa por 2 a 1. Agora, em casa, o time joga pelo empate para ir à final dos playoffs.\nO Crac, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com a vaga de forma direta. Uma vitória simples por 1 a 0 leva a disputa para as penalidades, assim como um triunfo por 2 a 1, repetindo o placar da ida e igualando o saldo total. Qualquer empate garante a Jataiense na sequência da competição.