Neste domingo (1º), dois confrontos entre equipes do interior movimentam a 7ª rodada, penúltima da fase de grupos, do Campeonato Goiano: Jataiense x Inhumas e Centro-Oeste x Goiatuba.\nNo Estádio Arapucão, em Jataí, às 10 horas, a Jataiense recebe o Inhumas em um duelo de equipes em momentos distintos na tabela.\nA Raposa vem embalada após golear a Anapolina por 3 a 0, chegou aos 11 pontos e ocupa a 5ª colocação, com três vitórias, dois empates e uma derrota, já garantida no mata-mata.\nA Pantera é lanterna da competição, com apenas dois pontos, após ser derrotada pelo Atlético-GO por 2 a 0 na última rodada. A situação ficou ainda mais delicada com a primeira vitória do Goiatuba, que havia sido o lanterna nas cinco rodadas iniciais, deixando o Inhumas agora como o pior time do campeonato.\nA equipe precisa vencer com urgência para evitar o rebaixamento direto, o que acontece com o 12º, já que o 10º e o 11º colocados disputam o playoff de rebaixamento.