O meia Jean Mota, do Vila Nova, terá de passar por uma alteração de contrato com o clube colorado. No último dia da janela de transferências da CBF, nesta terça-feira (2), o jogador teve a rescisão de contrato publicada no Boletim Informativo Diário (BID) porque teve também o vínculo desfeito com o Vitória, clube que emprestara o jogador ao Tigre.\nO jogador vai firmar um contrato em definitivo com o Vila Nova a partir de agora. Tecnicamente, o jogador fica livre no mercado a partir da rescisão com o Vila Nova e com o Vitória. Por isso, o novo vínculo com o Tigre não precisa, necessariamente, ser registrado nesta terça-feira (2), data final da janela de transferências.\nIsso porque, de acordo com as regras das janelas de transferências, o jogador que tenha rescindido o último vínculo antes do fechamento de uma das janelas pode firmar novo contrato a qualquer momento.