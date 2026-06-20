João Fonseca começou mal a sua temporada na grama europeia. Depois de ser eliminado na primeira rodada em Halle, na Alemanha, porém, deu sorte no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, último torneio antes de Wimbledon.\nO carioca começará na segunda rodada do torneio (é o cabeça-de-chave número 2) e terá pela frente um adversário que sairá do classificatório (qualifying, uma espécie de "peneira" para tenista mal ranqueados).\nA definição deste adversário do brasileiro deve sair no domingo (21). Fonseca pode estrear terça (23) ou quarta-feira (24).\nA derrota na grama do ATP 500 de Halle para o alemão Yannick Hanfmann (59º) na última terça-feira (16) e vitórias de rivais em suas partidas farão o carioca cair no ranking mundial, que será divulgado na próxima segunda.\nEle começou a semana na 25ª posição do ranking e tenta, até o final de Wimbledon, alcançar sua melhor colocação. Até hoje, seu ápice foi o 24º.