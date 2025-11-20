João Fonseca foi indicado a um dos prêmios do ATP Awards 2025, evento anual que avalia os jogadores do tênis masculino. O brasileiro concorre na categoria "Breakthrough of the Year", que celebra o atleta de maior evolução na temporada.\nFONSECA NO TOPO?\nEle disputa o prêmio com o britânico Jack Draper, o tcheco Jakub Mensik e o monegasco Valentin Vacherot.\nO critério de avaliação passa por melhora no ranking, vitórias marcantes contra adversários complicados e títulos inéditos. João Fonseca preenche todos os requisitos com um 2025 importante para o tênis brasileiro.\nO brasileiro começou o ano como número 145 do mundo e vai terminar na 24ª posição. Além disso, venceu dois títulos da ATP, em Buenos Aires e na Basileia.\nOs jurados que decidirão se Fonseca merece, ou não, o prêmio, fazem parte do "Clube do Número 1". Como o nome sugere, são os 29 tenistas que já ocuparam a liderança do ranking da ATP, incluindo o conterrâneo Gustavo Kuerten.