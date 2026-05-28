João Fonseca enfrentará Novak Djokovic, nesta sexta-feira (29), pela terceira rodada de Roland Garros, Grand Slam disputado em Paris (França).\nO jogo está previsto para não antes das 10h30 (de Brasília). O confronto será o terceiro da quadra Philippe-Chartrier. Antes, jogam Magda Linette x Iga Swiatek e Mirra Adreeva x Marie Bouzkova.\nSerá o primeiro duelo entre os dois em torneios da ATP. Fonseca vem de triunfo de virada, por 3 sets a 2, sobre Dino Prizmic. Já Djoko bateu o francês Valentin Royer por 3 sets a 1.\nAtacante do Vila Nova alerta sobre jogo contra o Londrina: "Não pode relaxar"\nO brasileiro afirmou que enfrentar Djokovic é a realização de um objetivo pessoal: "Eu sempre falei para a galera: quero estar na chave do Djokovic uma vez, ver se consigo pegar pelo menos uma chance ali e ver como é que é. Eu gosto de jogo grande, gosto de jogo em que a vibe é diferente. Então é partir com tudo, com a cabeça em aproveitar a partida, mas querendo ganhar", afirmou.