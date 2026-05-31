João Fonseca está nas quartas de final de Roland Garros. Sob olhares do tricampeão Guga, o jovem brasileiro venceu o norueguês Casper Ruud, número 16 do ranking mundial, na tarde deste domingo (31) (31), e deu mais um passo no saibro francês. É a primeira vez que ele chega nesta fase em um Grand Slam.\nA vitória por 3 sets a 1 foi com parciais de 7/5, 7(10)/6(8), 5/7 e 6/4, em jogo com quase 4 horas de duração.\nJoão, agora, enfrenta Jakub Mensik, da República Tcheca, atual número 27 do mundo. Ele bateu o russo Andrey Rublev, número 13, por 3 sets a 2.\nGUGA NA ARQUIBANCADA\nGustavo Kuerten, o Guga, marcou presença na quadra central e acompanhou de perto o duelo entre Fonseca e Ruud.\nGuga é tricampeão de Roland Garros, tendo levantado o título em 1997, 2000 e 2001.\nENTRE AS MELHORES CAMPANHAS\nFonseca igualou Thomaz Koch,, considerado uma das lendas do tênis brasileiro, e Lelé Fernandes. Ambos alcançaram as quartas de final de Roland Garros, o primeiro em 1968, e o segundo em 1961.