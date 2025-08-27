João Fonseca começou potente, mas não conseguiu manter o ritmo contra o tcheco Tomas Machac e foi eliminado na segunda rodada do US Open. O rival, cabeça de chave 21 do torneio, teve uma atuação implacável e venceu por 3 a 0 em sets diretos, parciais 7/6(4), 6/2 e 6/3 em quase 2h de partida.\nO tcheco deslanchou após sair na frente no tie-break inicial e não deu margem para João reagir. O número 22 do mundo dominou nas subidas à rede, elevou o nível das devoluções. João, que estava avassalador em seus games de serviço, perdeu o ímpeto depois do primeiro set e não conseguiu quebrar o adversário.\nLeia também\n+Atlético-GO empresta Alix Vinícius para o RB Bragantino\nO brasileiro alternou momentos em que levantou a torcida e outros em que foi empurrado pelos fãs na Grandstand, terceira quadra principal do evento. Com amplo apoio na arquibancada, o grito "João, Fonseca", que vem contagiando a elite do circuito, foi entoado diversas vezes —tanto para comemorar lances mágicos como para dar forças ao atleta.