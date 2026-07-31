João Fonseca conheceu o caminho que terá de enfrentar no Masters 1000 de Montreal, no Canadá. O sorteio da chave principal de simples masculino foi realizado nesta sexta-feira (31).\nEstrelas fora da competição beneficiaram Fonseca no sorteio. Sem Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, o brasileiro se tornou cabeça de chave em Montreal e, portanto, folgará na primeira rodada.\nO adversário exato ainda não está definido. Após a folga, o brasileiro terá pela frente um rival vindo do classificatório, que será realizado neste sábado (1).\nFonseca pode enfrentar o atual campeão do torneio nas oitavas. O norte-americano Ben Shelton, oitavo no ranking, defenderá o título e caiu do lado da chave de Fonseca. O tcheco Jakub Mensik, algoz do brasileiro em Roland Garros, também é um possível adversário nas quartas.