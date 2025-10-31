João Fonseca se disse orgulhoso do que fez em 2025 após desistir do ATP 250 de Atenas e encerrar a temporada oficial.\n"Encerrando a temporada muito orgulhoso com o trabalho feito. Muito grato por tudo o que aconteceu neste ano, cheio de experiências e aprendizados que levarei para os próximos passos da minha carreira. Obrigado à minha equipe pelo compromisso, à minha família e aos patrocinadores pelo apoio, e a todo mundo que torceu. É só o começo", falou.\nLeia também\n+Técnico do Goiás evita euforia após última vitória e analisa características do Athletico-PR\nFIM DE TEMPORADA\nJoão Fonseca teve uma lombalgia e, por isso, desistiu de participar do torneio de Atenas e encerrar a temporada. nesta quarta-feira (29), ele foi eliminado do Masters 1000 de Paris pelo russo Karen Khachanov, por 2 sets a 1, na segunda rodada.