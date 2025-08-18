Após a campanha no Masters 1000 de Cincinnati, o tenista João Fonseca subiu para o 44º lugar no ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) e renovou o melhor posto da carreira.\nAté então, a melhor colocação do carioca de 18 anos havia sido o 47º lugar, no fim de julho.\nCom a subida, ele se torna o nono melhor tenista brasileiro no ranking, igualando o posto alcançado por Flávio Saretta, em 2003.\nLeia também\n+Vila Nova perde dois atacantes para o jogo contra o Botafogo-SP\nEm Cincinnati, João venceu o chinês Bu Yunchaokete na estreia, e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina na segunda rodada. Na terceira rodada, caiu para o azarão francês Térence Atmane, que surpreendeu ao avançar até a semifinal, parando apenas diante do líder do ranking, Jannik Sinner.\nCom o resultado, o tenista igualou sua melhor campanha em um Masters 1000. Em março, em Miami, ele também avançou até a terceira rodada, quando foi eliminado pelo australiano Alex de Minaur.