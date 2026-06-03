João Fonseca foi às redes sociais pela primeira vez após a eliminação nas quartas de final de Roland Garros. O brasileiro valorizou a campanha no Grand Slam francês e agradeceu o apoio da torcida.\n"Nesta terça-feira (2) não deu, mérito total do Mensik, mas eu vivi um sonho em Roland Garros. Foi um torneio super positivo, que me dá ainda mais confiança e convicção no meu tênis. Obrigado a todos pela torcida. Hora de recarregar as energias para a temporada de grama" disse João Fonseca, nas redes sociais.\nGuilherme Marques descarta lugar cativo no Atlético-GO, mas espera sequência de jogos desde o início\nA publicação aconteceu um dia após a derrota para o tcheco Jakub Mensik nas quartas de final. João foi superado por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6(3), em partida que durou pouco mais de 2h40.